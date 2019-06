USA. Urzędnik miejski zastrzelił 12 osób. Poprzedniego dnia miał zostać zwolniony z pracy

Do tragedii doszło w miejscowości Virginia Beach leżącej w amerykańskim stanie Wirginia nad Oceanem Atlantyckim. Mężczyzna zaatakował w piątek po południu. Pierwszą osobę zastrzelił na parkingu przed urzędem miasta. Następnie wszedł do budynku i otworzył ogień do znajdujących się w nim ludzi.

Mężczyzna był uzbrojony w pistolet kalibru.45 wyposażony w tłumik i powiększone magazynki. Wielokrotnie przeładowywał broń podczas masakry. Zanim został zastrzelony przez policję zabił 12 osób i co najmniej 4 ranił.

Szef miejscowej policji James Cervera poinformował, że funkcjonariusze brali udział w wymianie ognia z napastnikiem, udaremniając mu kontynuowanie zamachu. Jeden z biorących udział w akcji policjantów został postrzelony przez napastnika, ale kamizelka kuloodporna uratowała mu życie.

Cervera stwierdził, że napastnik był długoletnim pracownikiem urzędu miasta i opisał go jako „niezadowolonego”, ale odmówił komentarza dotyczącego motywacji sprawcy. – To straszne zdarzenie. Brakuje mi słów by opisać to, co się stało – stwierdził szef policji w Virginia Beach. – W tej chwili rzeczywiście mamy więcej pytań niż odpowiedz i – dodał. Lokalna stacja telewizyjna WAVY podała, że urzędnik w czwartek został zwolniony z pracy.

Telewizja przekazała także relacje jednej z pracownic urzędu. – Po prostu słyszeliśmy, jak ludzie krzyczą i krzyczą, żeby zejść na dół – powiedziała WAVY urzędniczka Megan Banton – Postawiliśmy biurko pod drzwiami, ponieważ nie wiedzieliśmy, czy się zbliżają. Mieliśmy tylko nadzieję, że wkrótce to się skończy, a potem usłyszeliśmy, jak policjanci krzyczą na schodach – dodała.

Rzecznik Białego Domu potwierdził, że prezydent Donald Trump został poinformowany o strzelaninie.