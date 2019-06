Prezydent Filipin Rodrigo Duterte: Byłem gejem, ale wyleczyły mnie piękne kobiety

Najpierw prezydent Filipin Rodrigo Duterte oskarżył o bycie gejem swojego przeciwnika politycznego, senatora Antonio Trillanesa IV. O tym, że oponent jest homoseksualistą ma według Duterte świadczyć jego sposób poruszania się. Potem prezydent stwierdził, że sam był kiedyś „trochę gejem”, zanim ożenił się ze swoją byłą żoną Elizabeth Zimmerman. – Kiedy zacząłem się spotykać z Zimmerman, powiedziałem: to jest to. Znowu zostałem mężczyzną – stwierdził. Z żoną rozstał się w 2000 roku.

Duterte zasługę „wyleczenia” homoseksualizmu przypisał też swojej obecnej partnerce Honeylet Avanceña. – Piękne kobiety mnie wyleczyły – stwierdził – Potem znienawidziłem przystojnych mężczyzn. Wolę teraz piękne kobiety – dodał i nazwał obecną partnerkę „tą jedyną”.

Pod koniec spotkania prezydent zwrócił się także do 5 siedzących na widowni kobiet i poprosił je wejście na scenę, gdzie po kolei całował je w policzek.

Prezydent Duterte, a prawa LGBT

Prezydent Duterte jest znany z wielu sprzecznych wypowiedzi na temat osób LGBT i homoseksualizmu. Często wyzywa swoich przeciwników politycznych stosując słowa określające osoby homoseksualne. W marcu 2017 roku Duterte jednoznacznie stwierdził, że jest przeciwny małżeństwom homoseksualnym, i że uznanie małżeństw innych niż te między mężczyzną a kobietą nie byłoby dopuszczalne na Filipinach, które są głównie katolickie.

Z drugiej strony pod koniec 2017 roku wystąpił na zgromadzeniu środowisk LGBT w Azuela Cove w mieście Davao, na południu kraju, gdzie zadeklarował, że opowiada się za poszanowaniem ich praw. Wystąpił przeciwko dyskryminacji ze względu na orientację seksualną.

– Chcę małżeństw dla gejów, musimy zmienić prawo i możemy to zrobić – powiedział polityk. – Jestem za zalegalizowaniem małżeństw jednopłciowych, ponieważ to zgodne z trendem dzisiejszych czasów. Jeśli to przyczyni się do waszego szczęścia, da je wam, to po co się wstrzymywać? – dodał prezydent Filipin.

Durerte zażartował wtedy również, że gdy był w szkole średniej sam nie wiedział czy chce być chłopcem czy dziewczyną. Powiedział ponadto, że sam „mógłby być biseksualistą, aby czerpać podwójną przyjemność, ale tak jednak nie jest”.

Czytaj także:

Filipiny zmienią nazwę? Chce tego sam prezydentCzytaj także:

Ogromny karaluch na ramieniu prezydenta Filipin. Duterte: To na pewno sprawka LiberałówCzytaj także:

Prezydent Filipin groził śmiercią biskupom „Nie nadają się do niczego”