Zabawka z Lidla może być niebezpieczna dla dzieci! Zwrócisz ją w każdym sklepie

„W przypadku przedmiotowego artykułu nie można wykluczyć sytuacji, w której dojdzie do poluzowania nitów w kołach i pojawienia się małych elementów, które mogą zostać połknięte przez niemowlęta lub małe dzieci, narażając je na ryzyko” – poinformował Lidl w komunikacie.

Ostrzeżenie dotyczy drewnianej zabawki do chwytania marki Playtive junior o numerze artykułu IAN 304083 i numerze modelu HG04414 (wersja 11/2018). Można ją było kupić w sklepach sieci Lidl od 18 marca 2019 roku. Zabawka, o której mowa, to drewniany słonik z uchwytem do trzymania i dużymi niebieskimi kółkami zaczepionymi na metalowych elementach. Sklep zapewnia, ze inne zabawki z tej serii są bezpieczne.

Niebezpieczną zabawkę można zwrócić w każdym sklepie sieci Lidl bez okazywania paragonu. Sklep obiecuje, że odda klientom wszystkie pieniądze Sieć przeprosiła wszystkich klientów za zaistniałą sytuację i niedogodności. Sklep zapewnia, że „grono specjalistów każdego dnia dba o bezpieczeństwo i jakość oferowanych artykułów” .

Zabawka została wycofana nie tylko z Polski, ale również z innych, europejskich sklepów sieci.

