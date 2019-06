17-latka poddała się zabiegowi eutanazji. „Kochać, to w tym przypadku pozwolić odejść”

17-letnia obywatelka Holandii, zgodnie z tamtejszym prawem, została poddana eutanazji. 17-latka stwierdziła, że dalsze życie jest dla niej nie do zniesienia i skorzystała z usług specjalistycznej kliniki „ułatwiającej odejście”. Momentem, który radykalnie wpłynął na jakość życia nastolatki, był gwałt, którego doświadczyła w młodości. Od tamtej pory nie potrafiła uporać się z coraz poważniejszymi problemami psychicznymi.

Noa Pothoven jest znana w swoim kraju jako autorka biograficznej książki „Winning or Learning”. Pisze w niej o tym, jak była molestowana i gwałcona w dzieciństwie oraz o późniejszej walce o powrót do zdrowia. Od tamtych tragicznych zdarzeń przez całe życie cierpiała bowiem na zespół stresu pourazowego (PTSD), depresję i anoreksję. Swoją książką chciała pomóc młodym ludziom, zmagającym się z podobnymi problemami. Zwracała uwagę na fakt, że w Holandii brakuje specjalistycznych placówek zajmujących się zdrowiem psychicznym nastolatków.

W wieku 17 lat Noa zyskała prawo do decydowania o własnym życiu, włączając w to także jego ewentualne zakończenie. Nastolatka stwierdziła, że dalsze trwanie jest dla niej nie do zniesienia i postanowiła skorzystać z usług kliniki zajmującej się eutanazją. Dzień przed śmiercią zamieściła w mediach społecznościowych wiadomość, w której przedstawiła swoje powody. „Zastanawiał am się przez dłuższą chwilę, czy powinnam tym ię dzielić, ale zrobię to mimo wszystko” – napisała na Instagramie.

„Może to będzie dla niektórych zaskoczeniem, biorąc pod uwagę moje wpisy z czasu leczenia, ale ten plan miałam w głowie już od dawna i nie kieruję się żadnym impulsem” – podkreślała. „Przejdę do rzeczy: w ciągu 10 dni umrę. Po latach zmagań i walki, jestem wyczerpana. Od pewnego czasu nie jem i nie piję, a po wielu dyskusjach i rozważaniach zdecydowano, że będę mogła odejść, ponieważ moje cierpienie jest nie do zniesienia” – pisała dalej. Jak dodawała Noe, nigdy nie czuła, że żyje, a raczej, że próbuje przetrwać. „Oddycham, ale nie jestem żywa” – stwierdzała. W wiadomości na Instagramie prosiła, by nie przekonywać jej do zmiany decyzji. „Kochać, to w tym wypadku pozwolić odejść” – podsumowywała.

Legalna eutanazja

Choć w wielu państwach eutanazja jest zakazana, to prawo holenderskie dopuszcza przeprowadzenie takiego zabiegu. Śmierć na życzenie może mieć miejsce wówczas, gdy lekarze stwierdzą, że cierpienie pacjenta jest „nie do zniesienia, bez perspektywy poprawy” oraz, że nie ma innych racjonalnych alternatyw w danym przypadku. W 2017 roku w Holandii przeprowadzono 6585 zabiegów eutanazji. Większość z nich wykonano na pacjentach, którzy zmagali się z cierpieniem fizycznym. Jednak aż 83 pacjentów zostało uśmierconych na własne życzenie ze względu na cierpienie psychiczne.