Niekończący się ciąg wpadek Trumpa w Londynie. Z niezręczności wybawiła go żona Melania

W poniedziałek 3 czerwca, po zorganizowanym przez królową prywatnym lunchu z udziałem księcia Walii i innymi członkami królewskiej rodziny, Elżbieta II oprowadziła Donalda Trumpa i jego żonę Melanie po wystawie dzieł sztuki zorganizowanej w Pałacu Buckingham. Na wystawie znajdowała się m.in. cynowa rzeźba konia, którą prezydencka para podarowała królowej w czasie zeszłorocznej wizyty.

Jak powiedział dyrektor Royal Collection Tim Knox, Donald Trump został zapytany o to, czy rozpoznaje rzeźbę. Prezydent odparł, ze nie.

Sytuację uratowała żona prezydenta. Melania Trump pamiętała historię cynowego konia i od razu przypomniała o tym swojemu mężowi. – Myślę, że to my podarowaliśmy to królowej – powiedziała.

Wpadki prezydenta Trumpa w Londynie

Ostatnia wizyta Donalda Trumpa w Wielkiej Brytanii swoim przebiegiem przypomina scenariusz komedii. Można odnieść wrażenie, że prezydent USA dosłownie wszystko robi źle. Jeszcze przed przylotem w wywiadzie dla „The Sun” mówił o Meghan Markle, że jest „nasty”, co raczej nie należy do komplementów. Później wypierał się swoich słów, więc dziennikarze zamieścili w sieci nagranie z jego wypowiedzią. W przypadku burmistrza Londynu Sadiq Khana o żadnych tłumaczeniach nie może już być mowy. Trump sam na swoim koncie na Twitterze użył słowa „nasty” oraz nazwał polityka nieudacznikiem.

Wcale nie lepiej prezydentowi USA poszło z Elżbietą II. Już przy pierwszym kontakcie z królową Donald Trump miał złamać protokół, poklepując ją po plecach. We wtorek 4 czerwca internauci dopatrzyli się kolejnej gafy amerykańskiego gościa. Twierdzą, że zasnął podczas jej przemówienia. I oczywiście kwitują to lawiną żartów, z polecaniem „covfefe” na szczycie.