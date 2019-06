Papież Franciszek po śmierci 17-latki: wspomagane samobójstwo jest porażką wszystkich

„Eutanazja i wspomagane samobójstwo są porażką wszystkich. Odpowiedź, do której jesteśmy wezwani to nieporzucanie nigdy tych, którzy cierpią; nie poddanie się, ale objęcie troską i miłością, by przywrócić nadzieję” – napisał papież Franciszek na swoim oficjalnym koncie na Twitterze.

Wbrew pierwszym medialnym doniesieniom nastolatka nie poddała się legalnej eutanazji bo odmówiono jej tego prawa.

Śmierć Noi Pothoven

Noa Pothoven z Arnhem zmarła w niedzielę 2 czerwca w szpitalnym łóżku we własnym domu. Chciała umrzeć, dlatego przestała jeść i pić. Chociaż odmówiono jej prawa do eutanazji, to pozwolono jej umrzeć. Nastolatka stwierdziła wcześniej, że dalsze trwanie jest dla niej nie do zniesienia. Tłumaczyła to poważnymi problemami psychicznymi: cierpiała na zespół stresu pourazowego, depresję i anoreksję.

Noa Pothoven jest znana w swoim kraju jako autorka biograficznej książki „Winning or Learning”. Pisze w niej o tym, jak była molestowana i gwałcona w dzieciństwie oraz o późniejszej walce o powrót do zdrowia. Od tamtych tragicznych zdarzeń przez całe życie cierpiała bowiem na zespół stresu pourazowego (PTSD), depresję i anoreksję. Swoją książką chciała pomóc młodym ludziom, zmagającym się z podobnymi problemami. Zwracała uwagę na fakt, że w Holandii brakuje specjalistycznych placówek zajmujących się zdrowiem psychicznym nastolatków.

