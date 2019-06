Dolnośląscy „łowcy głów” zatrzymali poszukiwanego. Jest podejrzewany o usiłowanie zabójstwa

Funkcjonariusze Zespołu Poszukiwań Celowych Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, przy wsparciu dolnośląskich kontrterrorystów namierzyli i zatrzymali 43-letniego mieszkańca Strzelec Opolskich, poszukiwanego do sprawy usiłowania zabójstwa. Do zatrzymania mężczyzny doszło w piątek 7 czerwca na terenie Legnicy w późnych godzinach popołudniowych. Mężczyzna był całkowicie zaskoczony. Podczas jego przeszukania funkcjonariusze znaleźli i zabezpieczyli kilka dokumentów z danymi innych osób i jego wizerunkiem. Ponadto ujawnili też środki odurzające, które zostały zabezpieczone do dalszych badań.

43-latek był poszukiwany w związku z podejrzeniem usiłowania zabójstwa, zdarzenia, do którego doszło w kwietniu tego roku na terenie Raciborza. Ponadto był poszukiwany do osadzenia w zakładzie karnym, w związku z karą pozbawienia wolności w wymierzy 5,5 roku za przestępstwa narkotykowe. Zatrzymany mężczyzna trafił do policyjnego aresztu. Za usiłowanie zabójstwa może mu grozić kara nawet dożywotniego pozbawienia wolności.

