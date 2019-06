Zrobił salto i wylądował na widowni. Mateusz z Fit Lovers opowiada o wypadku na gali

Do odrobinę niebezpiecznego wypadku doszło podczas odbierania nagród. W jednej z kategorii doceniony został duet instragramowych influencerów, znany jako Fit Lovers. Ucieszony wyróżnieniem Mateusz Janusz, przy aprobacie towarzyszącej mu Pameli Stefanowicz, postanowił wykonać salto radości. O mały włos, a wyszłoby mu z tego „salto mortale”. Mężczyzna po swojej akrobacji nabrał takiego rozpędu, że spadł ze sceny na siedzącą w pierwszym rzędzie publiczność. W komunikacie zamieszczonym na Instastory zapewniano, że podczas całego zdarzenia nikomu nic poważnego się nie stało.

Mateusz Janusz po wszystkim przedstawił jeszcze swoją wersję wydarzeń portalowi przeambitni.pl. – Parkiet był śliski, pogoda była zła, wszystko było złe – próbował żartować. – Nie lubię takiego tłumaczenia. Troszkę mi zaświeciło w oczy, był podeścik, nie chciałem uderzyć głową w podest, więc troszeczkę mocniejsza kontra, żeby ochronić głowę. Ale przekręciłem, za duża rotacja, obróciło mnie. Mówię: dobra to na Qczaja, czy między siedzenia? No i tak się złożyło, że pani też tam między siedzeniami była – mówił. – Poszliśmy do pani sprawdzić czy było wszystko dobrze. I mamy nadzieję, że tak pozostanie – dodawał.

