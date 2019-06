Zawalił się dach kina w Dąbrowie Górniczej. Przeszukanie gruzowiska zakończono nad ranem

Jak donoszą reporterzy RMF FM, dach i strop starego kina w Dąbrowie Górniczej zawaliły się w godzinach nocnych. Na szczęście tuż po północy w środku nie było żadnych ludzi. Zgodnie z procedurami przeszukano jednak gruzowisko w poszukiwaniu ewentualnych ofiar. Na miejscu działała profesjonalna grupa poszukiwawcza. Przyjechało też 13 jednostek straży pożarnej. Poszukiwania zakończyły się dopiero nad ranem.

To kolejna katastrofa budowlana, do której w tym tygodniu doszło na śląsku. We wtorek 11 czerwca przed południem do innego takiego zdarzenia doszło w sąsiednim Bytomiu. Tam zawaliła się oficyna jednej z kamienic.