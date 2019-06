Krwawy napis i wybite witraże w kościele w Koninie. Parafianie modlą się za wandali

Jak informuje Polsat News, do zniszczenia kościoła doszło w nocy z wtorku na środę w kościele w parafii św. Maksymiliana Kolbe w Koninie. Nieznani sprawcy wybili witraże w drzwiach kościoła, na których czerwoną substancją napisali „Jakub oddaj”. Oprócz tego zniszczyli gablotę z informacjami. Uszkodzona została także figura patrona parafii, której ucięto dłoń.

O sprawie została poinformowana policja – Ujawnienia zniszczeń dokonała siostra zakonna kilkanaście minut po godzinie szóstej, kiedy otwierała kościół – powiedział podk. Marcin Jankowski z Komendy Powiatowej Policji w Koninie. – Ksiądz proboszcz oszacował straty na ok. 1 tys. zł. – dodał.

Ani proboszcz, ani policja nie wiedzą, co może oznaczać tajemniczy napis, który znaleziono na drzwiach. Funkcjonariusze zabezpieczyli czerwoną substancję do dalszych badań.

Policja poinformowała, że to pierwsze tego typu wezwanie, które otrzymali do tej parafii. Jednak proboszcz ks. Wojciech Kochański przyznał, że to nie pierwsze tego typu zdarzenie. Wcześniej nieznani sprawcy wybili w kościele szybę i próbowali włamać się na plebanię. – Ja to przyjmuję z dużym spokojem. Jest też ogromna solidarność parafian. Zło nie może być ostatnim akcentem – powiedział proboszcz portalowi polsatnews.pl.

W środę wieczorem parafianie zebrali się przed świątynią, aby odmówić różaniec za ludzi, którzy dokonali aktu wandalizmu w kościele.