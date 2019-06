Na Pol'and'Rock Festival pojadą specjalne pociągi. Interweniowali samorządowcy

„ Dobre wieści dla fanów Pol'and'Rock Festival w Kostrzynie nad Odrą! Podjąłem decyzję o uruchomieniu dodatkowych pociągów, które dowiozą uczestników z Pomorza Zachodniego ” – napisał Olgierd Geblewicz, marszałek województwa zachodniopomorskiego na Facebooku.

Podobną decyzję podjął marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk. – Specjalne pociągi to podziękowanie dla tysięcy wolontariuszy, którzy co roku aktywnie działają w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Chcemy, by uczestnicy festiwalu dotarli bezpiecznie na miejsce – powiedział Struk cytowany przez TVN 24.

PKP ominie Pol’and’Rock?

Decyzja samorządowców jest odpowiedzią na pojawiające się informacje o możliwych utrudnieniach w dojeździe na festiwal. PKP Intercity na czas trwania festiwalu Pol’and’Rock planuje objazdy Kostrzyna. Wcześniej decyzję o zrezygnowaniu z dodatkowych pociągów podjęła należąca do państwa spółka Przewozy Regionalne.

Choć jeszcze w 2018 roku prezes Krzysztof Zgorzelski mówił dziennikarzom, że Przewozy Regionalne wsłuchują się w potrzeby pasażerów, to już na 2019 rok dodatkowych przejazdów nie zapewni. Po raz pierwszy w historii festiwalu Woodstock, przemianowanego później na Pol’and’Rock, WOŚP spotkała się z decyzją odmowną. Przypomnijmy, że z tej formy komunikacji skorzystało ostatnio aż 70 tys. osób.

Jak dowiaduje się portal OKO.press, to nie koniec komunikacyjnych problemów festiwalu organizowanego przez fundację Jerzego Owsiaka. Do redakcji dotarł e-mail z 6 czerwca, w którym wicedyrektor Biura Rozwoju Oferty i Produktów PKP Intercity prosi o opracowanie projektów zmienionych tras w związku z planem pominięcia stacji Kostrzyn. Zmiany dotyczą pociągów dalekobieżnych w dniach od 31 lipca do 4 sierpnia. Festiwal Pol’and’Rock odbywa się od 1 do 3 sierpnia.

Rzeczniczka PKP Intercity Katarzyna Grzduk w odpowiedzi na pytania OKO.press podkreślała, że „decyzja w tym zakresie nie została jeszcze podjęta”. Jednocześnie jednak nie podważała autentyczności maila opisywanego przez portal, ani nie dementowała informacji o planowanych przez PKP objazdach Kostrzyna nad Odrą.