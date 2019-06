Niedopuszczalne zachowanie funkcjonariuszki SOP. Opuściła posterunek, żeby zrobić zdjęcie premierowi

O sprawie poinformował portal tvn24.pl. Do incydentu doszło w maju tego roku. Rzecznik Służby Ochrony Państwa Bogusław Piórkowski potwierdza, że takie zdarzenie miało miejsce. Funkcjonariuszka ma niewielkie doświadczenie pracy w SOP.

– Funkcjonariuszka, która do SOP przyszła niedawno z policji, realizowała zadania ochronne. Jak pojawił się premier była tak zaaferowana, że opuściła posterunek i poszła mu zrobić zdjęcie komórką – dowiedział się tvn24 od swojego źródła w SOP.

Wydarzenie potwierdził rzecznik formacji. – Zostało wszczęte postępowanie, które zakończyło się rozmową dyscyplinującą funkcjonariuszki z przełożonym. To będzie miało też znaczenie prewencyjne dla innych funkcjonariuszy – powiedział Piórkowski i dodał, że „ wydarzenie nie miało wpływu na bezpieczeństwo osoby ochranianej” .