Turyści dokarmiali niedźwiedzia, żeby zrobić z nim selfie. Zwierzę zostało uśpione

Czarny niedźwiedź został zabity przez urzędników stanu Oregon w zeszłym tygodniu. Przyrodnicy uśpili go po tym, jak uzależnił się od nielegalnego dokarmiania przez ludzi. Zwierzę zaczęło podchodzić pod domostwa i stwarzało niebezpieczeństwo dla mieszkańców i turystów. Władze próbowały zmusić niedźwiedzia do powrotu do lasu, ale przyzwyczajone do dokarmiania zwierzę zawsze wracało.

– To klasyczny przykład, dlaczego błagamy społeczeństwo, żeby nie dokarmiać niedźwiedzi – powiedział miejscowy biolog Kurt License cytowany w oświadczeniu Urzędu do spraw Rybołówstwa i Dzikiej Przyrody w stanie Oregon. – Osoby, które karmiły tego niedźwiedzia, mogły mieć dobre intencje, ale dzikie zwierzęta nigdy nie powinny być karmione przez ludzi – dodał.

Przyrodnik podkreślił, że dokarmiając dzikie zwierzęta ludzie nie tylko stwarzają zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego, ale mogą zrobić krzywdę samym niedźwiedziom, karmiąc je „niezdrowym jedzeniem”, które potencjalnie może wywołać różne choroby.

Dodatkowo, mimo zakazów, nie wszyscy ludzie dokarmiali niedźwiedzia bezinteresownie. Cześć z nich robiła sobie z nim zdjęcia, które następnie publikowała w portalach społecznościowych. W ten sposób służby dowiedziały się o problemie.

– Żywienie dzikich zwierząt nigdy nie jest dobrym pomysłem – powiedział License – One doskonale radzą sobie same, a zawsze lepiej zostawić je w spokoju i cieszyć się nimi z bezpiecznej odległości – dodał.

