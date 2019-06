Pasażerka nagrała przerażający moment. Gwałtowne turbulencje rzuciły stewardessą o sufit

Podczas lotu z Kosowa do Szwajcarii pasażerowie linii lotniczych ALK doświadczyli niespodziewanie silnych turbulencji. Co najmniej 10 pasażerów trafiło później do szpitala. Do sieci trafiło właśnie nagranie z tego zdarzenia.

Na krótkim filmie autorstwa jednego z pasażerów widzimy dokładny moment, w którym samolotem ALK Airlines gwałtownie szarpnęło, wyrzucając ludzi i różne przedmioty w powietrze. Jedną z najciężej poszkodowanych w tym wydarzeniu była stewardessa. W sufit uderzył także jej wózek z napojami, którego zawartość oblała najbliżej siedzące osoby. Część z nich ucierpiała na skutek kontaktu z wrzącą wodą do parzenia herbaty. Co ciekawe, filmujący zdarzenie mężczyzna nawet przez chwilę nie wypuścił z ręki telefonu. Na nagraniu widzimy też różne reakcje podróżnych. Niektóre osoby krzyczały z bólu, inne ze strachu. Widać było też modlące, trzymające się za ręce osoby. Krótko po turbulencjach pilot starał się uspokoić pasażerów lotu z Prisztiny do Bazylei, zapewniając ich o ustabilizowaniu kursu. Mirjeta Basha, która nagrała całe wydarzenie, przekazała, że turbulencje zaczęły się około pół godziny po starcie i trwały przez blisko pięć minut. Straty w ludziach i sprzęcie można było dokładnie ocenić po wylądowaniu. Dziesięć osób odwieziono do szpitala, wśród nich z poparzeniami znalazł się mąż autorki nagrania. Jeden z odtransportowanych mężczyzn miał rozciętą głowę po uderzeniu w sufit. Siła szarpnięcia wyrwała też kilka foteli i zerwała pasy przytrzymujące podróżnych. Mirjeta podkreślała, że cała obsługa zachowywała się profesjonalnie i uspokoiła sytuację na pokładzie.