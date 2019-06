Marcinkiewicz mógł nie wystartować w zawodach Ironman? „Moja stalkerka zażądała, żeby komornik zabrał mi rower”

Zawody 5150 Warsaw Triathlon (Ironman) to impreza wymagająca świetnej kondycji. Na olimpijskim dystansie (1,5 km pływania w Zalewie Zegrzyńskim, 40 km jazdy na rowerze z Nieporętu do mostu Świętokrzyskiego i 10 km biegu bulwarami wiślanymi) wystartowało 700 zawodników. Wśród nich był m.in. były premier Kazimierz Marcinkiewicz. Jednak, jak sugeruje polityk na instagramie, jego start został zagrożony przez wysłanego przez byłą żonę komornika.

„Moja stalkerka zażądała od komornika by zabrał mi rower w czasie zawodów. Ciśnienie 200 choć startuje na nie swoim rowerze i w telefonie mam tego dowód. Komornik mnie zostawił. Zawody ukończyłem. Z jeszcze większym zaangażowaniem wracam do treningów. Oj ile uśmiechniętych ludzi dziś spotkałem” – napisał Marcinkiewicz.

Jak ustaliła „Gazeta Wyborcza” komornik rzeczywiście prowadził swoje czynności wobec Marcinkiewicza w sobotę 15 czerwca, czyli w dniu, w którym zawodnicy muszą dostarczyć swoje rowery organizatorom. Kiedy jednak były premier powiedział komornikowi, że rower nie należy do niego, egzekutor długów odstąpił od swoich czynności.

Marcinkiewicz ukończył zawody, chociaż, jak twierdzi, nie poprawił zeszłorocznego wyniku. W sieci opisał też swoje wrażenia z trasy.