Czas na tej wyspie nie będzie obowiązywał? Mieszkańcy piszą petycję do władz

Mieszkańcy norweskiej wyspy Sommaroy uważają, ze czas nie powinien mieć dla nich zastosowania, bo doświadczają go inaczej niż większość świata. Ze względu na położenie wyspy za kołem podbiegunowym na wyspie występuje zjawisko nocy i dni polarnych. Słońce na wyspie przez 60 dni nie wschodzi zimą ani nie zachodzi latem, co kompletnie zaburza rytm dnia mieszkających tam ludzi. Dlatego ​​większość z 300 obywateli Sommaroy popiera pomysł stworzenia strefy bez czasu.

Kjell Ove Hveding, lider kampanii na rzecz utworzenia strefy powiedział, że jej celem jest zapewnienie mieszkańcom elastyczności. – Na całym świecie ludzie cierpią ze względu na stres i depresję – stwierdził w norweskich mediach – W wielu przypadkach może to być związane z poczuciem bycia uwięzionym, w czym znaczną rolę odgrywają zegarki. Będziemy strefą wolną od czasu, w której każdy będzie mógł żyć pełnią życia – dodał.

Hveding podkreśla, że dzieci i młodzież wciąż będą musiały chodzić do szkoły, a dorośli do pracy, ale w codziennych obowiązkach powinno być pozostawione miejsce na elastyczność. – Naszym celem jest zapewnienie pełnej elastyczności, 24 godziny, 7 dni w tygodniu. Jeśli chcesz kosić trawnik o 4 rano, zrób to – powiedział lokalny działacz.

Według Hvedinga przejście na zniesienie czasu byłoby po prostu sformalizowaniem czegoś, co już się wydarzyło. – Ciągle jest światło dzienne i postępujemy zgodnie z nim – dodał. – W środku nocy, którą mieszkańcy mogą nazwać „2 nad ranem”, można zauważyć dzieci grajace w piłkę nożną, ludzi malujących swoje domy lub koszących trawniki, a nastolatków pływających w morzu – stwierdził.

Obywatele Sommaroy, którzy poparli petycję o utworzenie strefy bezczasowej, na znak protestu postanowili pozbyć się swoich zegarków i przypiąć je na moście prowadzącym na wyspę.

Jednak niektórzy z 300 mieszkańców wyspy zauważają, że taka zmiana może być problemem dla niektórych ludzi. Strefa bezczasowa może utrudnić na przykład działalność branży turystycznej i funkcjonowanie miejscowego hotelu.

Hveding publicznie przekazał petycję lokalnemu posłowi na początku czerwca, w celu omówienia praktycznych aspektów i wyzwań związanych z jej realizacją. Pomysł miały poprzeć inne północne miasta - Finnmark i Nordland.

Czytaj także:

Wymarzone wakacje zepsute przez deszcz? Władze Elby obiecują zwrot pieniędzy, jeśli będzie padać za długo