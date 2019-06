Floryda. Mężczyzna kradł z basenów dmuchane zabawki. Potem uprawiał z nimi seks

Jedni lubią pływać na dmuchanych jednorożcach i flamingach, inni - jak np. pan Christopher William Monnin, wolą wykorzystywać tego typu sprzęty do innych rozrywek. Fiksacja tego mężczyzny na punkcie basenowych zabawek przybrała takie rozmiary, że miał on dopuścić się kilkunastu włamań na terenie miejscowości Palm Bay na Florydzie. Sprawę opisali dziennikarze „Miami Herald”, powołujący się na informacje płynące z lokalnego biura szeryfa.

O zaspokajaniu swoich potrzeb seksualnych z dmuchanymi stworzeniami oskarżony poinformował policjantów podczas jednego z przesłuchań. W trakcie śledztwa mężczyznę powiązano z co najmniej 13 przypadkami kradzieży. Policja namierzyła go 5 czerwca, kiedy uciekał na swoim rowerze z workiem na śmieci pełnym sflaczałych basenowych zabawek. Kiedy złapany na gorącym uczynku mężczyzna zaprowadził stróżów prawa do swojego domu, okazało się, że przechowywał tam 75 innych dmuchanych zabawek.

Czytaj także:

Mężczyzna zakochał się w lalce. Planuje ślubCzytaj także:

Aktorka umieściła w sieci swoje nagie zdjęcia. To odpowiedź na atak hakeraCzytaj także:

Znany aktor zaśpiewał jako jednorożec, zatańczył z Celine Dion i przejął Old Trafford. Po co to wszystko?