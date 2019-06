Wypadek konwoju księcia Wiliama i księżnej Kate. 83-latka trafiła do szpitala w poważnym stanie

Książęca para podróżowała z Londynu do zamku Windsor w policyjnym konwoju. W Richmond, w południowo-zachodnim Londynie doszło do wypadku. Policyjny motocykl uderzył w starszą kobietę, która miała przechodzić przez przejście dla pieszych. Ranna 83-latka o imieniu Irene trafiała do szpitala. Jej stan jest poważny, ale stabilny.

– Ich Książęce Wysokości przesłały Irene i jej rodzinie najlepsze życzenia i pozostaną w kontakcie na każdym etapie jej powrotu do zdrowia – powiedział rzecznik Pałacu Kensington. Książęca para do życzeń miała dołączyć kwiaty.

Rozpoczęto już dochodzenie w tej sprawie. – Nasi funkcjonariusze byli obecni na miejscu zdarzenia i po starannym rozważeniu rozpoczęliśmy dochodzenie – ogłosił rzecznik Niezależnego Biura ds. Działań Policji. – Dochodzenie obecnie znajduje się na bardzo wczesnym etapie. Uczestniczący w wypadku funkcjonariusz występuje w śledztwie w charakterze świadka – dodał.

To nie jedyny wypadek w rodzinie królewskiej, który miał miejsce w ostatnim czasie. W styczniu doszło do kolizji z udziałem 97-letniego księcia Filipa. Mąż królowej Elżbiety sam prowadził auto i spowodował wypadek.

