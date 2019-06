Ksiądz z Kartuz molestował 20-latkę? Śledczy postawili mu zarzut

Jak informuje Radio Gdańsk, duchownemu z Kartuz został postawiony zarzut doprowadzenia kobiety do innej czynności seksualnej. Wojciech Cz. zaprosił 20-latkę do swojego mieszkania na parafii.

– W trakcie spotkania miał wykonywać wobec niej czynności o charakterze seksualnym, na co ona się nie godziła – informuje prok. Grażyna Wawryniuk z Prokuratury Okręgowej w Gdańsku. 20-latka sama zgłosiła sprawę śledczym.

Ksiądz nie przyznaje się do stawianego mu zarzutu i złożył wyjaśnienia w tej sprawie. Przyznał, że rzeczywiście do zaproszenia doszło, ale twierdzi, że pokrzywdzona źle zrozumiała jego intencję.

Po zapłaceniu dwóch tysięcy złotych kaucji duchowny przed sądem będzie odpowiadał z wolnej stopy. Znajduje się jednak pod policyjnym dozorem. Dostał również zakaz zbliżania się do pokrzywdzonej kobiety. Grozi mu kara do 8 lat pozbawienia wolności.

To nie pierwsze kłopoty księdza Wojciecha Cz. W czerwcu 2018 roku duchowny został pozbawiony probostwa w Brzeźnie Lęborskim przez biskupa pelplińskiego za to, że dopuścić do prowadzenia rekolekcji przez księdza skazanego za molestowanie ministrantów. Wtedy też został przeniesiony do parafii pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Kartuzach, gdzie pracuje jako wikariusz.

