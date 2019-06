Pijany Polak staranował włoski radiowóz. Został błyskawicznie skazany

Polski kierowca tira nie zatrzymał się do kontroli i staranował policyjny radiowóz we Włoszech. Miał 1,8 promila alkoholu we krwi. Dwaj ciężko ranni funkcjonariusze trafili do szpitala. Polak został skazany na dwa lata więzienia.

Do wypadku doszło w środę na autostradzie A22 w okolicy San Michele all’Adige na północy Włoch. Policjanci z włoskiej drogówki chcieli skontrolować ciężarówkę prowadzoną przez polskiego kierowcę. W tym celu zatrzymali radiowóz na pasie awaryjnym autostrady i wezwali mężczyznę do zatrzymania pojazdu. Polski kierowca zignorował wezwanie i zamiast zatrzymać się w miejscu wskazanym przez funkcjonariuszy, staranował policyjny radiowóz. Zatrzymał się dopiero na barierze energochłonnej. W wyniku wypadku dwóch policjantów w ciężkim stanie trafiło do szpitala, Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo, ale, jak podaje Polsat News, powrót jednego z nich do służby może potrwać kilka miesięcy. Polakowi nic się nie stało. Po wypadku mężczyzna został zbadany na obecność alkoholu w organizmie. Okazało się, że polski kierowca miał 1,8 promila. Jak informują lokalne media, swój stan tłumaczył problemami rodzinnymi. Polak został aresztowany i osądzony w trybie przyśpieszonym. Został skazany na dwa lata więzienia.