Tęczowe flagi przed ambasadą USA w Warszawie. Prezydent Trump wspiera LGBT

„W związku z ogłoszeniem przez Prezydenta Stanów Zjednoczonych Miesiąca Dumy LGBT, nasza ambasada przyłącza się do globalnej kampanii na rzecz dekryminalizacji homoseksualizmu” – możemy przeczytać we wpisie na Twitterze zamieszczonym przez polską ambasadę USA. Ambasada dodała też zdjęcie przedstawiające tęczowe flagi zawieszone na jej budynku.

Flagi pojawiły się z związku z obchodzonym w czerwcu Miesiącem Dumy LGBT. Donald Trump jest pierwszym republikańskim prezydentem, który oficjalnie ogłosił Miesiąc Dumy.

„W związku z obchodami Miesiąca Dumy LGBT i uznaniem wyjątkowego wkładu osób LGBT w nasz wielki Naród, stańmy solidarnie z wieloma osobami LGBT mieszkającymi w dziesiątkach krajów na całym świecie, które karzą, więzią, a nawet wykonują egzekucję ze względu na orientację seksualną. Moja administracja rozpoczęła globalną kampanię na rzecz dekryminalizacji homoseksualizmu i zaprasza wszystkie narody, aby dołączyły do ​​nas w tym wysiłku!” – napisał amerykański prezydent w oświadczeniu zmieszczonym stronie Białego Domu.

Pierwszym amerykańskim prezydentem, który oficjalnie ogłosił Miesiąc Dumy był Bill Clinton w 1999 roku.

Miesiąc Dumy LGBT

Miesiąc Dumy to coroczna uroczystość, którą środowiska LGBT obchodzą w czerwcu na pamiątkę zamieszek w Stonewall z końca czerwca 1969 roku. Po nalocie policji na gejowski klub w amerykańskim mieście doszło do serii gwałtownych demonstracji. Na ich pamiątkę, co roku w czercu środowiska LGBT organizują parady równości, a w wielu miejscach na żywo i w internecie pojawiają się tęczowe flagi.

