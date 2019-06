Toksyczne gąsienice „zaatakowały” dzieci na wodnym placu zabaw. Sprzyjają im upały

Dzieci brały udział w szkolnej wycieczce do wodnego placu zabaw w berlińskiej dzielnicy Plänterwald. Wszystkie trafiły do lekarzy po tym, jak wystąpiła u nich wysypka i silne reakcje alergiczne. Na początku podejrzewano, że to zanieczyszczona woda mogła wywołać niepokojące objawy. Po badaniach okazało się, że winne są włoski gąsienicy korowódki dębowej.

Gąsienica owada, który opanował Berlin i inne niemieckie miasta ma na sobie małe, trujące włoski. To naturalna ochrona tych stworzeń. Roznoszone przez wiatr włoski wywołują silne podrażnienia u ludzi i zwierząt.

Gąsienic jest bardzo dużo. Ich namnażaniu sprzyjają wysokie temperatury. W ciągu dnia skupione w kłębowiska gąsienice mogą osiągnąć wielkość głowy dziecka.

Problem gąsienic pojawił się już wcześniej, jednak do tej pory nie doszło do niebezpiecznych zdarzeń. Władze Berlina próbują z nim walczyć, jednak wszystkie stosowane do tej pory sposoby okazały się nieskuteczne. Wodny plac zabaw został zamknięty do czasu kiedy gąsienice przepoczwarzą się w dorosłe nocne motyle.