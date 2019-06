93-letnia staruszka spełniła swoje marzenie. Została aresztowana przez policję

Policja hrabstwa Manchester to jedna z największych komend policji w Wielkiej Brytanii. Funkcjonariusze spełnili życzenie staruszki i aresztowali ją. O sprawie poinformowała wnuczka Josie Birds, która podziękowała policji na Twitterze i zamieściła zdjęcia z „akcji”.

„ Wielkie podziękowania dla policji w Manchesterze za dzisiejsze „aresztowanie” mojej babci Josie. Ma 93 lata, jej zdrowie podupada i chciała zostać aresztowana, zanim będzie za późno” – stwierdziła wnuczka staruszki na Twitterze. – „Babcia ma złote serce i bardzo się dziś cieszyła. Dziękujemy za spełnienie jej życzenia” – dodała.

Kobieta napisała też, że jej babcia była tak podekscytowana całym wydarzeniem, że cały czas o nim opowiada. – „To uczyniło starszą panią bardzo szczęśliwą” – podkreśliła.

Wydarzenie potwierdziła manchesterska policja. Funkcjonariusze dostali taką prośbę kilka tygodni temu od wnuczki staruszki. – Kobieta powiedziała, że ​​jej 93-letnia babcia miała to życzenie na swojej liście rzeczy do zrobienia przed śmiercią i poprosiła o naszą pomoc. Prosiła o „aresztowanie” babci i zabranie jej na jeden z naszych posterunków policji, aby mogła doświadczyć, jak to jest być po złej stronie prawa – stwierdziła policja w oświadczeniu.

Policja postanowiła spełnić nietypową prośbę. Funkcjonariusze zapewniają, że nie wpłynęło to na ich pracę i inni policjanci kontynuowali swoje obowiązki. – Cieszymy się, że udało nam się wywołać uśmiech na twarzy starszej pani i mogła skreślić jedną rzecz ze swojej listy – dodają.

