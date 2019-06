Syn Donalda Trumpa opluty w restauracji. Secret Service aresztował napastniczkę

Jak donoszą amerykańskie media, we wtorek 26 czerwca wieczorem, Eric Trump przyjechał z grupą znajomych do Aviary, ekskluzywnego baru koktajlowego w Chicago. Kiedy zobaczyła go jedna z pracownic zakładu, postanowiła napluć mu w twarz. Podobno miała powiedzieć pod nosem coś co brzmiało jak „anty-Trump”.

Do akcji od razu wkroczyli agenci Secret Service, którzy ochraniali młodego Trumpa. Funkcjonariusze zatrzymali kobietę i zakuli ją w kajdanki. Kobieta została przewieziona do aresztu przez policję. Została zwolniona po tym jak Eric Trump zdecydował, żeby nie wnosić przeciw niej zarzutów.

– To był obrzydliwy akt dokonany przez kogoś, kto wyraźnie ma problemy emocjonalne – powiedział Eric Trump w rozmowie telefonicznej z Breitbart News. – Partii, która głosi tolerancję, po raz kolejny pokazuje, że sami mają bardzo mało uprzejmości. Kiedy ktoś jest na tyle chory, żeby posunąć się do plucia na kogoś innego, to po prostu podkreśla tą chorobę i desperację oraz fakt, że wygrywamy– dodał.

O incydencie poinformowała na Twitterze również dziennikarka NBC, Mary Ann Ahern, która zamieściła zdjęcie z miejsca zdarzenia.