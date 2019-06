Bójka w McDonaldzie. Pracownik kilkakrotnie uderzał klienta frytkownicą

W Londynie w restauracji McDonald’s doszło do awantury. Jeden z klientów zamówił ciasto z jabłkami. Mężczyzna do tego stopnia nie mógł się doczekać posiłku, że mocno zirytowany postanowił interweniować u obsługi. Jak podaje Daily Mail, przeskoczył przez ladę i zaczął się awanturować. Gdy chciał przedostać się na zaplecze, wówczas pracownicy restauracji postanowili go powstrzymać.

Jedna z zatrudnionych osób postanowiła, by zatrzymać awanturującego się mężczyznę, użyć przedmiotu, który znajdował się dosłownie w zasięgu ręki. Pracownik frytkownicą kilkakrotnie uderzył napastnika. Gdy trafił w jego głowę, zgromadzeni w restauracji krzyknęli.

Nagranie ze zdarzenia trafiło do mediów społecznościowych. „Kiedy moje zamówienie po 6 minutach wciąż nie jest gotowe” – zatytułował je jeden z internautów. Na filmie widać, że w akcję powstrzymania agresywnego klienta, zaangażowało się wielu pracowników restauracji. Oko kamery uchwyciło także jednego, który jedynie przygląda się rozwojowi wydarzeń.

