Poszła do dentysty z bólem zęba. W rzeczywistości jej ciało „pożerały” bakterie

42-letnia Madelein Carelse z Vanderbijlpark w RPA poszła do dentysty z objawami bólu zęba. Dentysta przepisał jej antybiotyk, jednak to nie pomogło. Kilka dni później jej stan się pogorszył.

Ból cały czas występował, zaczęła mieć trudności z oddychaniem, a skóra pod jej szczęką zrobiła się czarna. Mąż zabrał kobietę do innego dentysty, tym razem do Vereeniging, gdzie okazało się, że to poważniejsza sprawa i wysłano ja do szpitala.

Kobieta padła ofiarą martwiczego zapalenia powięzi. To rodzaj rzadko spotykanej infekcji bakteryjnej, która może powstać nawet w wyniku drobnego urazu. Bakterie wydzielają toksyny, które uszkadzają pobliską tkankę. Infekcja bardzo szybko rozprzestrzenia się w organizmie człowieka. Żeby uratować kobiecie życie, lekarze musieli wyciąć wszystkie zakażone tkanki.

Kobieta nie miała wykupionego ubezpieczenia zdrowotnego, więc jej przyjaciółka Annemarie van Antwerpen rozpoczęła kampanię zbierania funduszy na jej leczenie, a w dalszej kolejności na operację plastyczną. W mediach społecznościowych opisała co się stało Madelein Carelse. Kampanie można wesprzeć na Facebooku, na stronie „We Care For You Medelein Club”.

