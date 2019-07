Ojciec trzymał 6-letniego syna na łańcuchu. Twierdzi, że to „metoda wychowawcza”

6-letni chłopiec był przykuty metalowym łańcuchem do drzwi

W ramach akcji „Bezpieczne lato” ukraińska policja profilaktycznie odwiedzała rodziny zagrożone przemocą domową. W jednym z domów we wsi niedaleko Ługańska policjanci natrafili na chłopca przykutego ciężkim łańcuchem do drzwi. Jego ojciec twierdzi, że to kara za złe zachowanie.