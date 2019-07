Niezwykłe zdjęcia zaćmienia Słońca. Ujęcie z kabiny pilota robi duże wrażenie

Zaćmienie Słońca na żywo było widoczne jedynie z Chile, Argentyny, Buenos Aires oraz wysp położonych na południu Oceanu Spokojnego. Zaćmienie miało miejsce 2 lipca o godzinie 18:55 czasu polskiego. Całe widowisko trwało około 4 i pół minuty.

W sieci pojawiło się mnóstwo zdjęć tego niezwykłego zjawiska. Szczególne wrażenie robi to pokazujące zaćmienie z pokładu samolotu.

Zaćmienie Słońca

Zaćmienie Słońca powstaje, gdy Księżyc znajdzie się pomiędzy Słońcem a Ziemią i tym samym przysłoni światło słoneczne. Zwykle cień Księżyca mija Ziemię, ponieważ orbita Księżyca nachylona jest pod kątem ponad 5 stopni w stosunku do orbity Ziemi. Uważa się to za zjawisko naturalne, choć od starożytności przypisywano je do nadprzyrodzonych lub kojarzonych ze złymi znakami.

Przejście Mercurego między ziemią a słońcem

Mieszkańcy naszego kraju mogą spojrzeć w niebo 11 listopada w Polsce nastąpi niezwykle rzadkie zjawisko jakim jest tranzyt Merkurego na tle Słońca. Takie ustawienie zdarza się tylko 13 razy na 100 lat.