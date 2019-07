Seks pod sceną na koncercie Behemotha. Nergal opublikował wideo

Do opisywanego incydentu doszło na tegorocznej edycji festiwalu muzycznego Roskilde w Danii. Jak pisze na swoim koncie na Instagramie Nergal, koncert Behemotha można było zaliczyć do udanych, a fani reagowali żywiołowo. „Tak naprawdę to cieszę się z jakiejkolwiek reakcji na naszą muzykę. Zadowolę się wszystkim, co nie jest obojętnością. Nie przeszkadzają mi lekka brutalność, ludzie rzucający fragmenty ubrań, fani pokazujący mi środkowy palec, obrażający mnie, dziewczyny pokazujące piersi... wszystko jest dobre!” – zapewniał.

„Ale przez moją prawie 30-letnią karierę nigdy nie widziałem pary uprawiającej seks pod samą sceną, w środku pogo! Jasny gwint! Półnaga pani klęcząca przed półnagim kolesiem, robiąca mu dobrze przez 5-10 minut, podczas gdy on unosi pięści i śpiewa nasze piosenki! Jak cool to jest?!” – pytał fanów w komentarzu pod nagraniem. Choć na dołączonym przez Darskiego nagraniu nie ma nagości, można bez trudu dostrzec opisywaną parę w opisywanym momencie. W komentarzach nie brakuje zarówno pozytywnych, jak i krytycznych głosów. W ciągu pierwszego dnia od zamieszczenia, nagranie polubiło blisko 40 tys. osób.

Czytaj także:

Nergal oskarżony o trzykrotne znieważenie krzyża. Grożą mu dwa lata więzienia