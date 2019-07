Osły na Santorini cierpią przez turystów. Szokujące nagranie

– Osły na Santorini są zmuszone do przenoszenia ciężkich ładunków 500 razy wiele razy dziennie, a często nawet odmawia się im wody i cienia – napisało stowarzyszenie na swoim Facebooku. Wpis został opublikowany 27 czerwca tego roku.

Mocny film przedstawiający złe traktowanie zwierząt na Santorini przez lokalnych przewoźników opublikowała brytyjska PETA. Na filmie możemy zobaczyć jak zwierzęta są zmuszane do wnoszenia turystów po brukowanych drogach na wyspie, w tym pod górę po stopniach. Na greckiej wyspie temperatury są regularnie wyższe niż 30 °C

Według zaleceń weterynarzy zwierzęta nie powinny przenosić na grzbiecie więcej niż 20% swojej masy ciała. To oznacza, ze maksymalne obciążenie powinno wynosić ok. 50 kg. Natomiast zwierzęta nierzadko wożą turystów z widoczną dużą nadwagą. Często też zwierzęta nie mogą odpocząć w nocy, bo są zmuszane do noszenia ciężkich worków ze śmieciami.

Z tego powodu wiele osłów ma widoczne głębokie otarcia i rany, które są obsiadane przez muchy. Z powodu ciągłej pracy rany nie mają kiedy się zagoić. Kiedy osły zatrzymują się na schodach, właściciele często używają patyków lub biczów, aby zmusić je do dalszej podróży. Także turyści czasami używają obcasów, żeby w bolesny sposób poganiać zwierzęta.

Sprawa osłów na Santorini już od lat bulwersuje opinie publiczną. W ubiegłym roku, po tym jak petycję PETA podpisało ponad 100 tys. osób greckie władze zmieniły przepisy zabraniając na przykład przewożenia osób cięższych niż 100 kg. Jednak, jak informuje PETA, przepisy nie są przestrzegane. – Zwierzęta nigdy nie powinny być zmuszane do takiej pracy – podkreśla stowarzyszenie.

