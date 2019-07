Książka Mateusza Kijowskiego odsyła do szwedzkiej strony porno. Były lider KOD jest wściekły

Książka „Buntownik” Mateusza Kijowskiego, który dawniej stał na czele Komitetu Obrony Demokracji, była finansowana przez samych czytelników na zasadzie crowdfundingu. Wspierając wydanie książki można było otrzymać na przykład podziękowanie wydrukowane w publikacji. Datki można było wpłacać na stronie buntownik.eu, a już po premierze można tam było kupić samą książkę. Adres znalazł się na jej okładce. Jednak od wielu tygodni, pod tym adresem znajdziemy jedynie materiały pornograficzne w języku szwedzkim.

– T ytuł tej strony po przetłumaczeniu przez serwis translate.google.pl na język polski brzmi: „Dorosłe zabawki, seksowne cy*ki, realistyczne dildo, seksowne męskie różowe ubrania, seks i pory – napisał Mateusz Kijowksi w piśmie skierowanym do wydawnictwa. – Jako współautor książki, na której okładce umieszczony jest ten adres internetowy domagam się, aby książka (…) nie była w żaden sposób kojarzona z treściami pornograficznymi. Nie wiem, czy zawartość tej strony jest związana z działalnością Państwa przedsiębiorstwa, czy też wynika jedynie z zaniedbania z Waszej strony, jednak istniejąca obecnie sytuacja jest nie do zaakceptowania i domagam się pilnego rozwiązania tej kwestii – dodał.

Super Ekspres zapytał o sprawę wydawnictwo, do którego był skierowany list Kijowskiego. Jednak wydawnictwo twierdzi, że to nie ono jest odpowiedzialne za to jak strona teraz wygląda.