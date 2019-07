Niezwykłe nagranie z dnia oceanu. Ucztujący rekin został pożarty przez inną rybę

Zespół badawczy nurków z National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) przeczesywał podwodnym dronem głębiny Oceanu Atlantyckiego na wysokości amerykańskiego stanu Karolina Południowa. Naukowcy szukali fregaty zatopionej przez niemieckie okręty podwodne podczas II wojny światowej. Właśnie wtedy natrafili na niezwykłe zjawisko.

Niecodziennym widokiem była już podmorska uczta stada składającego się z około 11 małych rekinów z rodziny koleniowatych, nazywanych często rybą-psem. Morskie stworzenia żerowały 450 metrów pod powierzchnią oceanu na ciele 2,5-metrowego miecznika, który niedawno opadł na dno. Prawdopodobnie przebyły ogromną odległość, aby dotrzeć do swojej zdobyczy.

Jak informują naukowcy, te zwierzęta żywią się zwykle tym, co opadnie na dno oceanu. Spędzają dużo czasu na poszukiwaniu swojej zdobyczy. Gdy na dno opadnie tyle jedzenia, jak miecznik o wadze przekraczającej 110 kilogramów, zdolność do wykrywania i lokalizowania pokarmu jest kluczem do wzrostu i przetrwania morskich stworzeń. Naukowcy tłumaczą, ze rekiny i inne gatunki zwierząt wykrywają tego typu „spadki żywności” wykorzystując ślady chemiczne, wibracje wydawane przez ofiarę lub dźwięk jedzących drapieżników, którzy jako pierwsi dotarli do łupu.

Jednak jeden z rekinów nie miał szczęścia, mimo znalezienia tak dużej ilości pokarmu. Chwile jego nieuwagi wykorzystał inny morski drapieżnik. W pewnej chwili naukowcy zauważają, ze jeden z rekinów padł ofiara granika wielkiego, drapieżnej ryby, która również zamieszkuje dna oceanów. Granik pożarł rekina w całości, tak, że z paszczy wystawał mu tylko jego ogon. Co ciekawe ryba nie jest przystosowana do jedzenia padliny i zwykle żywi się mięczakami i skorupiakami.

„To rzadkie i zaskakujące wydarzenie pozostawia nas więcej pytań niż odpowiedzi. Ale taka jest natura badań naukowych” – napisali naukowcy w swoim internetowym dzienniku badań.

