Puławy. Kobieta została oszukana metodą „na policjanta i prokuratora”. Straciła 90 tys. złotych

W środę 10 lipca do Komendy Powiatowej Policji w Puławach zgłosiła się 67-letnia kobieta, która powiadomiła, że została oszukana przez mężczyzn podających się za policjanta i prokuratora.

Kobieta poinformowała funkcjonariuszy, że wcześniej otrzymała dwa telefony. Pierwszy z rzekomego banku, w którym poinformowano ją, że ktoś podjedzie do niej do domu, żeby podpisała dokumenty. Z kolei drugi rozmówca wmawiał jej, że miała do czynienia z oszustem, a on, jako policjant Centralnego Biura Śledczego Policji prowadzi akcję przeciwko nim.

Rozmówca „uwierzytelnił” to, że dzwoni z Policji, prosząc kobietę o wykonanie połączenia na numer 997. Był tak przekonywujący, że 67-latka wykonała telefon, na podany przez oszusta numer. Tym razem w słuchawce zgłosił się mężczyzna, który przedstawił się jako prokurator. Potwierdził, że policjant prowadzi akcję i poinstruował kobietę co ma robić.

Dzwoniący mężczyźni wydali się puławiance tak wiarygodni, że poszła do banku i wypłaciła 90 tysięcy złotych z zamiarem przekazania ich funkcjonariuszom. Po wyjściu z placówki nabrała jednak wątpliwości i postanowiła pójść na komendę, żeby osobiście zanieść pieniądze. Szybko okazało się, że była obserwowana. Na ulicy podszedł do niej mężczyzna, który najpierw ją zagadnął, a następnie wyrwał z ręki torbę z pieniędzmi i uciekł.

Teraz oszuści są poszukiwani przez policję. Niestety, kobieta straciła 90 tysięcy złotych swoich oszczędności.

Oszustwo na policjanta i prokuratora – jak się przed nim chronić

Policjanci apelują o zachowanie zdrowego rozsądku i ostrożności w sprawach finansowych. I przypominają kilka prostych zasad.