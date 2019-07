Koniec z ograniczaniem. Kanadyjscy naukowcy zalecają całkowitą abstynencję

Choć umiarkowane picie zwykle nie jest krytykowane, a spożycie niewielkich ilości alkoholu bywa przez niektórych zalecane, to naukowcy z University of Hong Kong przestrzegają przed takim podejściem.

– Coraz więcej dowodów nakazuje zachować ostrożność przy zalecaniu umiarkowanego picia jako części zdrowej diety – ostrzega dr Michael Ni, autor nowego badania opublikowanego na łamach „Canadian Medical Association Journal” (CMAJ).

Naukowiec ze swoim zespołem przeanalizował zdrowie ponad 10 tys. uczestników badania FAMILY Cohort in Hong Kong, obserwowanych przez okres 5 lat. Część z tych osób piła w umiarkowanym stopniu (do 14 drinków tygodniowo w przypadku mężczyzn i do 7 – w przypadku kobiet), a część była abstynentami. Średni wiek uczestników wynosił 49 lat i nico ponad połowę z nich stanowiły kobiety.

Wyniki badacze porównali z rezultatami amerykańskiego projektu – National Epidemiologic Survey on Alcohol and Related Conditions, w którym brało udział ponad 31 tys. osób. Rezultaty przemawiają za rezygnacją z picia.

Mężczyźni i kobiety, którzy nigdy nie pili, cieszyli się najlepszym zdrowiem psychicznym. Korzystne skutki w tym względzie przynosiła także rezygnacja z alkoholu. Szczególnie dotyczyło to kobiet.

Wyniki utrzymywały się również po uwzględnieniu statusu społeczno-ekonomicznego badanych, a także wskaźnika masy ciała, palenia tytoniu i innych, mogących mieć znaczenie czynników.

– Przewiduje się, że spożycie alkoholu na świecie będzie rosło, jeśli nie zostaną wprowadzone skuteczne strategie, aby temu zapobiec – alarmuje dr Ni. – Nasze wyniki sugerują ostrożność w zalecaniu umiarkowanej konsumpcji alkoholu w celu poprawy jakości życia związanej ze zdrowiem. Tymczasem to rezygnacja z picia może wiązać się z pozytywnymi zmianami w psychicznym samopoczuciu, dzięki którym można zbliżyć się do stanu doświadczanego przez nigdy niepijące osoby – twierdzi ekspert.

