Wypadek szybowca w Krośnie. Maszyna zahaczyła od drzewo i słup energetyczny

– Pilotujący szybowiec, 56-letni mężczyzna, najprawdopodobniej podczas podchodzenia do lądowania zahaczy o koronę drzew i przewód energetyczny. Szybowiec spadł z wysokości kilku metrów i rozbił się o ziemię. Pilot został przetransportowany do szpitala. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Do zdarzenia doszło niedaleko lotniska. W postępowaniu będziemy sprawdzać czy zawiodła maszynka, czy był to błąd ludzki. Pilot miał niewielkie doświadczenie. Posiadał status ucznia. Pilotażu dopiero się uczył – poinformował Paweł Buczyński z policji w Krośnie.