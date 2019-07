Theresa May znów to zrobiła. Nie wygląda na zmartwioną odejściem z funkcji premiera Wielkiej Brytanii

W niedzielę reprezentacja Anglii wygrała mistrzostwa świata w krykiecie. Premier Theresa May pogratulowała reprezentacji na swoim Twitterze, a do gratulacji dołączyła krótki film, na którym widać jak charakterystycznie tańczy na festiwalu muzycznym Henley. W tle widać również jej męża i innych mężczyzn w czarnych muchach podrygujących w rytm muzyki. Na festiwalu australijski zespół Björn Again wykonywał przeboje szwedzkiej grupy Abba.

To nie pierwszy raz, kiedy premier Wielkiej Brytanii pokazuje swoje taneczne umiejętności. Internetowym memem stał się również jej nietypowy robotyczny taniec, jaki wykonała do utworu „Dancing Queen” zespołu Abba na partyjnej konwencji programowej w Birmingham w październiku zeszłego roku. W zeszłym roku tańczyła też z dziećmi podczas wizyty w RPA.

24 lipca Theresa May zostanie zastąpiona na stanowisku premiera Wielkiej Brytanii przez nowego lidera Partii Konserwatywnej, który zostanie wyłoniony w partyjnych wyborach. Kto to będzie okaże się 23 lipca. Premier May do końca kadencji pozostanie w izbie gmin.

Czytaj także:

„Dancing Queen” podczas konwencji partii. Theresa May weszła na scenę w rytm piosenki