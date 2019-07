Popularny ksiądz zaatakowany w czasie mszy świętej. Nagranie trafiło do sieci

Podczas sprawowanej w ogromnej hali mszy świętej, brazylijski kapłan Marcelo Rossi został zepchnięty ze sceny. W jednej chwili 50 tys. zgromadzonych na nabożeństwie wiernych wydało krzyk zdumienia i wstało, nie dowierzając w to co się wydarzyło. Groźnie wyglądający atak zarejestrowały kamery, a nagranie trafiło do sieci.