Himalaje. Polak uratował ciężko rannego wspinacza z Włoch

W sobotę 20 lipca Francesco Cassardo i Cala Cimenti zdołali zdobyć Gasherbrum VII, jednak droga na dół okazała się trudniejsza, niż przypuszczali. Podczas zejścia Cassardo zaliczył upadek z dużej wysokości, co skończyło się dla niego złamaniem kości i uszkodzeniem szyi. Po nadaniu sygnału S.O.S. na pomoc Włochom natychmiast ruszyli inni znajdujący się w okolicy wspinacze. Wśród nich znalazł się także Denis Urubko, jeden z bohaterów pamiętnej akcji ratunkowej na Nanga Parbat (uratowano wówczas Francuzkę Elisabeth Revol).

Po dotarciu do włoskich himalaistów ekipa ratunkowa wspólnie z nimi oczekiwała na helikopter. Gdy okazało się, że ze względów formalnych lot wciąż się opóźnia, ratownicy postanowili sami znieść Cassardo na dół. Urubko i pozostali przewozili rannego na saniach. W nocy z niedzieli na poniedziałek 22 lipca ekipa ratunkowa poinformowała o zakończeniu misji sukcesem. Cassardo został dostarczony do bazy C1, z której już bez problemów odebrał go śmigłowiec.

Kim jest Denis Urubko

Denis Urubko urodził się w Kraju Stawropolskim na terenie ZSRR. Po jego rozpadzie przeniósł się do Kazachstanu, gdzie podjął służbę wojskową w Ałma-Acie. Przyjął obywatelstwo kazachskie, z którego jednak zrezygnował w 2012 roku. Po opuszczeniu wojska na powrót został Rosjaninem i przeniósł się do Riazania. W 2014 roku rozpoczął starania o przyznanie polskiego obywatelstwa, które zakończyły się sukcesem w lutym 2015 roku.

Jako himalaista zyskał światową sławę i liczne odznaczenia. W 1999 w ciągu 42 dni zdobył wszystkie pięć szczytów wymaganych dla uzyskania tytułu Śnieżnej Pantery, wspinając się razem z Simone Moro (zdobył tylko cztery z pięciu szczytów), Mario Curnisem i Andriejem Mołotowem. Na swoim koncie ma liczne rekordy, często wymagające ekstremalnego wysiłku – w 2006 roku wbiegł na szczyt Elbrusu (5642 m n.p.m) w czasie 3 godziny 55 min 58 sekund, co prze cztery lata było światowym rekordem.