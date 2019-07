Śmierć gościa pensjonatu w Niedzicy. Przyczyną lek na potencję?

Dziennikarze „GK” podali, że gość pensjonatu w Niedzicy w województwie małopolskim miał 79 lat. Według ich informacji, odnaleziono go w łazience. „Gazeta Krakowska” pisze też, że mężczyzna ten miał często wspomagać się lekiem na potencję. Sugerują, iż właśnie to mogło doprowadzić do zatrzymania akcji serca. Powołują się na świadków, którzy mówią o młodszej partnerce, z którą 79-latek spędzał urlop w Niedzicy.

– Potwierdzam, że doszło do śmierci osoby w wieku około 80 lat – przekazała „GK” rzeczniczka prasowa Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu, Dorota Garbacz. – Co było przyczyną śmierci, ustali sekcja zwłok. Nic nie wskazuje jednak na to, by życia pozbawiła mężczyznę jakaś osoba trzecia – dodawała.