BP i Empik rezygnują z „Gazety Polskiej” przez naklejki. Jest komentarz „GP”

Logo nad wejściem do salonu Empik

Kontrowersyjna akcja „Gazety Polskiej”, która do najnowszego numeru dołączy naklejkę „Strefa wolna od LGBT”, wywołała reakcję sieci sklepów Empik oraz stacji paliw BP. Zamierzają one zrezygnować ze sprzedaży tytułu w tym tygodniu. Przedstawicielka „GP” w wywiadzie dla WP nazwała to „zabawą w sąd”.