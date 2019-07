Matka oskarżona o uduszenie córek nie przyznaje się do winy. „Dawałam im wszystko”

23-letnia Louise nie przyznaje się do zabójstwa 3-letniej Lexi Draper i 17-miesięcznej Scarlett Vaughan. Podczas wysłuchania przed sądem przyznała, że „rodzicielstwo nie było najłatwiejszym zadaniem”. Mówiła przed sądem, że jej córki „zawsze dostarczały jej zajęcia”. – Zabierałam je do różnych miejsc, parków zabaw i starałam się dać wszystko, czego chciały – zapewniała. – Rodzicielstwo nie było najłatwiejszą rzeczą, ale było czymś, z czym mogłam sobie poradzić – stwierdziła.

Prokuratorzy twierdzą, że Louise Porton udusiła 3-letnią Lexi we wczesnych godzinach porannych 15 stycznia ubiegłego roku. Świadkowie mieli słyszeć, jak śmiała się na pogrzebie córki, na dwa dni przed zarzucanym jej zabiciem małej Scarlett. Pytana o podejrzane wpisy w wyszukiwarce wykonane tuż przed śmiercią dziecka, zapewniała, że nie myślała o skrzywdzeniu swoich dzieci.

Podczas przesłuchania Porton przyznała się do wysłania fotografowi prośby o pieniądze w zamian za seksualne usługi. Kobieta dorabiała jako modelka, a do zbliżenia pary doszło podczas sesji zdjęciowej. Prokuratorzy twierdzą, że obie córki zostały umyślnie uduszone, ponieważ „przeszkadzały pani Porton w robieniu tego, na co miała ochotę, kiedy miała ochotę i z kim miała ochotę”.

Sąd zaplanował już kolejne przesłuchania.

