Na Śląsku urodziły się pięcioraczki. Minister rodziny gratuluje, internauci komentują

Pięcioraczki urodziły się w szpitalu w Bytomiu. Taka ciąża zdarza się raz na 41 mln przypadków. Dzieci dostały już imiona od rodziców. Są to Marcelina, Marcin, Filip, Oliwier i Szymon.

Rodzicom pogratulowali wójt i rada śląskiej gminy Olsztyn, w której mieszka rodzina. Urzędnicy poinformowali, że planują również przygotowanie specjalnego funduszu dla pięcioraczków i ich rodziców.

Rodzicom pogratulowała także minister rodziny, pracy i polityki społecznej Bożena Borys-Szopa.

„W gminie Olsztyn w woj. śląskim urodziły się dziś pięcioraczki: Marcelina, Marcin, Filip, Oliwier i Szymon. Witajcie Maluchy ????? Szczęśliwym Rodzicom serdecznie gratuluję! ??” – napisała minister na Twitterze.

W odpowiedzi na wpis minister rodziny sprawę komentują internauci, którzy również złożyli gratulacje rodzicom i życzą dużo zdrowia dzieciom. Nawiązują również do majowych narodzin sześcioraczków pytając, czy teraz także państwo pomoże rodzicom maluchów. Przypomnijmy, że premier Mateusz Morawiecki osobiście podarował rodzicom pierwszych polskich sześcioraczków 9-osobowy samochód.

„Może to nie rekordziści ale trzeba im pomóc prawie jak rekordzistom. Łatwo im nie będzie a mniej medialne wydarzenie. Dużo na rynku niedrogich aut 7 osobowych” – piesze jeden z komentujących. Inni wyliczają, że rodzice będą otrzymywać 2,5 tys. złotych z 500+. Pojawiają się również wpisy, w których komentujący mają nadzieje, ze pomoc państwa nie ograniczy się jedynie do pomocy finansowej, a raczej do reformy całego systemu pomocy rodzicom, w tym naprawą systemu opieki zdrowotnej dla najmłodszych.

