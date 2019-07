Rasistowski komentarz wiceprezydenta Gdyni. Internauci nie zostawiają na nim suchej nitki

Wiceprezydent Gdyni pochwalił się na swoim Facebooku zdjęciami z urlopu na Madagaskarze. Jedno ze zdjęć Michał Guć opatrzył podpisem, który w założeniu miał zapewne być żartobliwy. – Murzyńskie dzieci rodzą się białe. Potem dopiero nabierają koloru, kąpiąc się codziennie w takiej wodzie – napisał wiceprezydent pod zdjęciem na którym widać dzieci kapiące się w wodzie, która od błota zyskała wyraźnie brązowy kolor.

Michał Guć kontynuował swój „dowcip” pod innym zdjęciem, pod którym napisał „Jak widać, moczenie się w tamtejszej wodzie ewidentnie zmienia kolor skóry. U mnie zaczęło się od nóg”.

Zdjęcie wiceprezydenta natychmiast skomentowali internauci. Zwracają uwagę głównie na dwie kontrowersyjne elementy we wpisie: na użycie słowa „murzyn” i żartowanie, że kolor skóry dzieci pochodzi od brudnej wody. Zwłaszcza ten drugi zarzut wydaje się uzasadniony. O tym, czy słowo „murzyn” jest neutralne, czy pejoratywne można dyskutować. Za to, jak przypominają internauci, argument, że czarny kolor skóry pochodzi od brudu, był bardzo często używany przez rasistów.

„Zdaje Pan sobie sprawę że za takie rasistowskie i beznadziejne wpisy w normalnym kraju straciłby pan stanowisko?!” – pisał jeden z internautów. – „Tego rodzaju "żarty" to po prostu rasizm. Wstyd” – pisała inna komentująca.

Niektórzy starali się bronić wiceprezydenta, pisząc, że to tylko żart i nawiązanie do wiersza Juliana Tuwima „Murzynek Bambo”. Co ciekawe, pod postem pojawiły się też komentarze obcokrajowców, w tym osób czarnoskórych, które po przeczytaniu wpisu również postanowiły zareagować. I dopiero na te komentarze zareagował sam wiceprezydent.

„W związku z komentarzami osób pochodzących z Afryki, wskazujących, iż razi je używanie słowa murzyn, informuję, że dla mnie nie miało ono charakteru deprecjonującego czy poniżającego. Wręcz przeciwnie doceniam i wielbię piękno, wolność reprezentują sobą ludzie Afryki. Ponieważ jednak w dyskusji wypowiadają się osoby, pochodzenia afrykańskiego, które czują się tymi słowami urażone – przepraszam je i informuję, że nie było to moim zamiarem” – napisał Guć w kolejnym poście.

Zdaje się jednak, że o ile prezydent ostatecznie zgodził się, że słowo „murzyńskie” może być przez niektórych odbierane pejoratywnie, to chyba nie zrozumiał podstawowego zarzutu, który stawiają internauci, bo w ogóle nie odniósł się do żartu o brudnej wodzie. Z pomocą przychodzą komentujący.

– Panie Prezydencie, warto jeszcze raz przeczytać własny post i krytycznie się nad nim zastanowić. Na poziomie symbolicznym pokazuje Pan tu brud i czystość i przypisuje je do ras, a te dzieci po prostu się kąpią – tłumaczy internautka. – Wszystkim nam się zdarzają niezręczności... pytanie, co robimy potem – dodała.