Rozwścieczona pasażerka rozbiła laptopa na głowie chłopaka. Bo spojrzał na inną?

Według świadków sporu, para kłóciła się jeszcze na terenie lotniska. Choć uczciwiej byłoby przyznać, że to kobieta nieustannie atakowała milczącego mężczyznę. Ta słowna tyrada przeniosła się w końcu na pokład samolotu. Współpasażerowie mogli usłyszeć, jak partnerka mężczyzny zarzuca mu, iż spojrzał na inną kobietę. Obsypywała go przy tym licznymi inwektywami, nie szczędząc mu rasistowskich przytyków odnośnie jego pochodzenia, przeszłości oraz nazywając go „czarnuchem”.

Sytuację bezskutecznie próbowały opanować stewardessy. W końcu zaproponowały obrażanemu mężczyźnie, by przeniósł się w inne miejsce. Jego partnerka nie pozwoliła jednak na ucieczkę ukochanego. Rzuciła się za nim z laptopem w rękach i zdzieliła go ciężkim sprzętem w głowę. Zahaczyła też o stewardessę, która nie mogła kontynuować pracy i musiała zostać zastąpiona przez inną koleżankę.

Z powodu awanturującej się pasażerki, samolot American Airlines wystartował z dwugodzinnym opóźnieniem. Kłopotliwa para została wyproszona. Jeden z uderzonych pasażerów mógł kontynuować lot. Największą zwłokę spowodowała konieczność znalezienia zastępstwa dla poszkodowanej stewardessy.

