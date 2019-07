Kierowca Beaty Kempy pobity w Brukseli. TVP Info: To atak na europosłankę

Jak zapewnia TVP Info, Beacie Kempie nic się nie stało. Zdołała schronić się w pobliskim hotelu. Ucierpieć miał natomiast jej kierowca. Pojazd polskiej europosłanki zaatakowany został w czwartek 25 lipca w Brukseli. Napastników miało być trzech i jak pisze rządowy portal, były to osoby ciemnoskóre. Wcześniej pracownicy TVP Info o napastnikach pisali – „imigranci”, jednak ostatecznie zmienili wersję wiadomości.

Portal i telewizja TVP Info od początku donosiły o „ataku na Beatę Kempę”. Dziennikarze Onetu ustalili jednak, że cała sytuacja dotyczyła jedynie jej kierowcy oraz grupy mężczyzn. Sama posłanka miała nie opuścić hotelu. Na miejscu jest policja, która wyjaśnia sprawę.

– Rzeczywiście doszło do awantury z trzema osiłkami, w której ofiarą padł kierowca z europarlamentu, który przyjechał po panią Kempę. Pani poseł cofnęła się do hotelu, więc wydaje się, że to nie ona była celem ataku – przekazał Onetowi wicerzecznik PiS Radosław Fogiel.

Sytuację skomentowała też sama Beata Kempa. – Zauważyłam, że kierowca został zaatakowany przez trzech rosłych mężczyzn o urodzie arabskiej. Nie wiadomo, czego dotyczyła awantura. Samochód również został opluty, skopany, pan kierowca poturbowany. Zdążyłam się cofnąć do recepcji – mówiła na antenie TVP Info. Dodała, że przez tych samych sprawców atakowany był jeszcze drugi samochód.

