W Sosnowcu rusza kontrola paszportów. „Budka celnika już jedzie na Stawiki”

„UWAGA ‼ W weekend wracają kontrole paszportowe na granicy ze Śląskiem ?. Budka celnika już jedzie na Stawiki. Miejcie ze sobą paszporty i udostępnijcie znajomym ?” – napisało miasto na profilu „Sosnowiec łączy” na Facebooku. – „Nie macie paszportu? Spoko, luzik ✌ Nasze ambasadorki przez cały weekend będą je rozdawały na Stawikach ❤” – czytamy.

To oczywiście kolejna odsłona żartobliwej akcji miasta, która ma promować Sosnowiec wśród turystów. Od początku lipca ambasadorzy i ambasadorki za granica miasta, czyli w sąsiednich Katowicach rozdają „paszporty” oznaczone hologramem z herbem Sosnowca. Można je też dostać w nieformalnym „konsulacie” w Centrum Informacji Turystycznej w Katowicach. Paszporty są tak naprawdę folderami promującymi największe turystyczne atrakcje Zagłębia Dąbrowskiego.

Warto w tym miejscu przypomnieć, że Sosnowiec nie leży na Ślasku, a w Zagłębiu Dąbrowskim, które jako odrębny region ma swoją własną, bogatą i skomplikowaną historię. Granica między Sosnowcem, a Katowicami stanowi rzeka Brynica. Dawniej była to granica pomiędzy państwem Habsburgów (potem Prusami) a Rzecząpospolitą, następnie granica pomiędzy Prusami (później Niemcami) a Rosją; w latach 1918–1922 stanowiła granicę niemiecko-polską. Popularny błąd polegający na zaliczaniu Sosnowca do Śląska jest bardzo często wypominany przez mieszkańców niedoinformowanym turystom.

Akcja „Paszport do Sosnowca”

O nietypowej kampanii Urząd Miasta Sosnowca poinformował już na początku lipca. Przez nawiązanie do popularnego żartu władze miasta chcą promować Sosnowiec wśród turystów.

– Tyle razy słyszeliśmy, że na wjazd do Sosnowca potrzebny jest paszport. Skoro tak, to będziemy takie paszporty rozdawać. Sosnowiec All Inclusive — pod taką nazwą wystartowała wakacyjna kampania promocyjna miasta – przekazał prezydent miasta Arkadiusz Chęciński.

Kampania promocyjna miasta w okresie wakacyjnym będzie składała się z dwóch części. Pierwsza w postaci konkursu jest skierowana do mieszkańców Sosnowca, którzy na wakacjach będą promować miasto i stworzą z tej okazji ciekawe i inspirujące zdjęcie lub filmik. Tłem zdjęcia może być dowolne miejsce na Ziemi. Konkurs ruszył 1 lipca i będzie trwał do 2 września. Na zwycięzcę czeka nagroda w wysokości 5000 zł. Oprócz tego 5 osób otrzyma wyróżnienie oraz nagrody o wartości po 1000 zł każda.

Druga cześć kampanii pod hasłem "Sosnowiec All Inclusive" jest kierowana do osób spoza granic miasta. Zachęcamy do spędzenia wakacji w Sosnowcu. 10 edycji paszportów przedstawia najciekawsze miejsca w naszym mieście – m.in.: ogrody jordanowskie, zabytki, największy w Polsce wodny tor przeszkód Aquator, kompleks wyciągów do wakeboardu i nart wodnych Wake Zone, ścianka wspinaczkowa Poziom 450 i wiele innych. – Ważność paszportu to tylko 30 dni! Ale zastanawiamy się nad całkowitym zniesieniem wiz – podkreśla prezydent Sosnowca.