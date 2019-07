Tragiczny wypadek pod Grójcem. Na pasach zginęły dwie kobiety

Do tragicznego zdarzenia w Kolonii Warszawskiej pod Grójcem doszło o godz. 21:30 w piątek 26 lipca. Samochód osobowy marki Peugeot potrącił dwie osoby na nieoświetlonym przejściu dla pieszych. Kobiety, które przechodziły przez pasy, zginęły na miejscu. Okoliczności zdarzenia wyjaśnia policja.

– Na drodze krajowej numer siedem doszło do tragicznego wypadku z udziałem dwóch osób w wieku starszym – poinformował komisarz Radosław Książek, zastępca komendanta komisariatu w Górze Kalwarii. 20-letni kierowca samochodu był trzeźwy.

Policja informuje, ze to nie pierwsze tego typu zdarzenie w tej okolicy.

– Na tym przejściu dosyć często dochodzi do zdarzeń drogowych – poinformował kom. Radosław Książek z lokalnej policji. Funkcjonariusz zaznaczył, że policja apelowała do zarządu dróg o oświetlenie tego przejścia dla pieszych. – Wszelkie pisma, które policja kierowała do zarządu dróg widać, że jeszcze nie zostały uwzględnione, żeby oświetlić to przejście dla pieszych – dodał komisarz Książek.

