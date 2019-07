Ten pies przypomina z wyglądu mopa. Jego zdjęcia wywołują uśmiech na twarzy

Puli to jedna z najstarszych ras psów. Pochodzi z Węgier a jej historia sięga ponad 2000 lat wstecz. Rasa ta należy do grupy psów pasterskich. W przeszłości zwierzęta te były wykorzystywane właśnie do pilnowania stada. Puli współpracowały z komondorami - jedne pełniły wartę w dzień, a drugie w nocy. W 1912 roku profesor Kliniki Weterynarii Uniwersytetu Węgierskiego dr. Emil Raitsits rozpoczął program ratowania rasy przed wyginięciem. Obecnie są traktowane głównie jako zwierzęta domowe.

Uwagę zwraca szczególny wygląd psa rasy puli. Ma on dość krępą sylwetkę pokrytą falowanym i gęstym włosem, który z wiekiem formuje się w charakterystyczne sznury przypominające dredy. Stąd też psy rasy puli często są żartobliwie nazywane "mopami". Sierść ma najczęściej kolor czarny, ale zdarzają się też puli o maści białej lub płowej. Puli jest średniej wielkości psem. Psy ważą około 13-15kg natomiast suczki są nieco mniejsze i ważą 10-13kg. Wysokość w kłębie to 39-45cm w przypadku psów oraz 36-42cm u suczek.

Puli są zazwyczaj bardzo towarzyskimi psami, które uwielbiają biegać. Psy te są jednymi ze zdrowszych ras, jednak warto pamiętać, że są podatne na schorzenia takie jak dysplazja stawów biodrowych czy postępujący zanik siatkówki.