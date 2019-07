Jego matki szukano od dwóch miesięcy, ukochanej od roku. Znaleziono je w ogrodzie i zamrażarce

Mieszkaniec Krasnojarska przyznał się do zamordowania 83-letniej matki oraz swojej 43-letniej ukochanej. Jak zeznał przesłuchującym go policjantom, do zabójstwa młodszej kobiety pchnęła go zazdrość. Powodów drugiego z morderstw nie zamierzał wyjawić.

Przepytywany 51-latek wyjawił też miejsca ukrycia ciał. 43-latkę, której zaginięcie zgłoszono przed rokiem, zakopał w ogrodzie koło swojego położonego na uboczu domu. Zwłoki matki rozczłonkował, część chowając w foliowych workach w zamrażarce. Nie umiał wytłumaczyć, dlaczego to zrobił. Nie wiadomo również, co stało się z fragmentami ciała, których nie było na terenie domu. Starszej kobiety poszukiwano od dwóch miesięcy. W trakcie śledztwa wyszło na jaw, że zabójstw dokonano przy użyciu noża.