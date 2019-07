Szczecin. Pobili księdza, bo nie pozwolił im odprawić mszy

Według relacji Radia Szczecin, agresorów było trzech, wszyscy w wieku od 30 do 40 lat. Mężczyźni wtargnęli do zakrystii tuż przed niedzielną mszą świętą, około godziny 17. Od osób obecnych w pomieszczeniu zaczęli domagać się wydania szat liturgicznych. Jak tłumaczyli, zamierzali odprawić mszę. Szybko doprowadzili do bójki, podczas której dwukrotnie uderzyli pomocnika księdza oraz rozcięli policzek samemu kapłanowi. Jeden z nich miał uderzać zawiniętym na pięści różańcem.

Policja zapewnia, że sprawców wykryto i zatrzymano w ciągu 90 minut od zdarzenia. Sierżant Paweł Pankau z Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie podkreślał, że wszyscy byli znani policji i notowani za inne przestępstwa. Po pobiciu ksiądz oraz pracownik zakrystii musieli udać się do szpitala. Tam zszyto im rozcięcia.

Kanclerz Kurii Metropolitalnej w Szczecinie, ksiądz Sławomir Zyga, zapewniał, że będzie modlić się zarówno w intencji ofiar, jak i o nawrócenie sprawców pobicia. Dodał też zdanie, w którym wyraził nadzieję, iż napaść z niedzieli nie było związana z „jakąś kampanią przeciw wierze”. – Jest to jednak dla nas bardzo bolesne, jesteśmy zszokowani tą informacją, to chyba pierwsze tego typu poważne pobicie księdza w Szczecinie – mówił w Radiu Szczecin.

